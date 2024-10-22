Азамат Мусагалиев: «В ФК «10» будет произведена массовая чистка состава»

Азамат Мусагалиев анонсировал чистку состава в ФК «10» после Winline Кубка Лиги.

«Кутуз хочет остаться, я не против. Будет чистка, порядка двенадцати человек с завтрашнего-послезавтрашнего дня будут оповещены. В том числе известные медийные футболисты.

Мы хотим построить команду, даже готовы пожертвовать одним сезоном, чтобы дать этой команде обрасти мясом. Следующий сезон будет не на результат», – сказал президент клуба.

ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

21 октября Александр Нагорный был отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «10». Он тренировал команду с августа 2023 года. При Нагорном «Десятка» ни разу не играла даже в 1/4 финала турниров МФЛ: в четвертом и пятом сезонах Медиалиги она вылетела на стадии уайлд-кард, а в Кубке Лиги не вышла в плей-офф.