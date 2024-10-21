ФК «10» уволил Нагорного с поста главного тренера. При нем были два вылета на стадии уайлд-кард в МФЛ и невыход в плей-офф Кубка Лиги

Александр Нагорный отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «10».

Сегодня после обнародования результатов финального суперчелленджа стало известно, что «Десятка» не сумела пробиться в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.

«По решению президента клуба Азамата Мусагалиева Александр Владимирович прекращает свою работу с командой.

Мы выражаем благодарность тренеру за его труд и вклад в развитие команды. Ценим время, проведенное вместе, проделанную работу и самоотдачу.

Теперь мы стоим на пороге новых изменений», – говорится в сообщении клуба.

ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

Нагорный тренировал команду с августа 2023 года. До этого Александр работал ассистентом главного тренера в «Роторе» и «Уфе», являлся главой молодежного департамента академии «Краснодара», входил в тренерский штаб «Краснодара-2».

При Нагорном «Десятка» ни разу не играла даже в 1/4 финала турниров МФЛ: в четвертом и пятом сезонах Медиалиги она вылетела на стадии уайлд-кард, а в Кубке Лиги не вышла в плей-офф.