ФК «10» уволил Нагорного с поста главного тренера. При нем были два вылета на стадии уайлд-кард в МФЛ и невыход в плей-офф Кубка Лиги
Сегодня после обнародования результатов финального суперчелленджа стало известно, что «Десятка» не сумела пробиться в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.
«По решению президента клуба Азамата Мусагалиева Александр Владимирович прекращает свою работу с командой.
Мы выражаем благодарность тренеру за его труд и вклад в развитие команды. Ценим время, проведенное вместе, проделанную работу и самоотдачу.
Теперь мы стоим на пороге новых изменений», – говорится в сообщении клуба.
ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.
Нагорный тренировал команду с августа 2023 года. До этого Александр работал ассистентом главного тренера в «Роторе» и «Уфе», являлся главой молодежного департамента академии «Краснодара», входил в тренерский штаб «Краснодара-2».
При Нагорном «Десятка» ни разу не играла даже в 1/4 финала турниров МФЛ: в четвертом и пятом сезонах Медиалиги она вылетела на стадии уайлд-кард, а в Кубке Лиги не вышла в плей-офф.
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