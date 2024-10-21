  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • ФК «10» уволил Нагорного с поста главного тренера. При нем были два вылета на стадии уайлд-кард в МФЛ и невыход в плей-офф Кубка Лиги
1

ФК «10» уволил Нагорного с поста главного тренера. При нем были два вылета на стадии уайлд-кард в МФЛ и невыход в плей-офф Кубка Лиги

Александр Нагорный отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «10».

Сегодня после обнародования результатов финального суперчелленджа стало известно, что «Десятка» не сумела пробиться в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.

«По решению президента клуба Азамата Мусагалиева Александр Владимирович прекращает свою работу с командой.

Мы выражаем благодарность тренеру за его труд и вклад в развитие команды. Ценим время, проведенное вместе, проделанную работу и самоотдачу.

Теперь мы стоим на пороге новых изменений», – говорится в сообщении клуба.

ФК «10» по итогам регулярного чемпионата занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

Нагорный тренировал команду с августа 2023 года. До этого Александр работал ассистентом главного тренера в «Роторе» и «Уфе», являлся главой молодежного департамента академии «Краснодара», входил в тренерский штаб «Краснодара-2».

При Нагорном «Десятка» ни разу не играла даже в 1/4 финала турниров МФЛ: в четвертом и пятом сезонах Медиалиги она вылетела на стадии уайлд-кард, а в Кубке Лиги не вышла в плей-офф.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
Александр Нагорный
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
отставки
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Скорее всего, будет другой вектор развития». Идову о невыходе ФК «10» в плей-офф
сегодня, 10:58
«Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов
23сегодня, 10:47
Гол пяткой через себя и тоска Мусагалиева. Главное из последнего тура Кубка Медиалиги
вчера, 20:45
«Мы обосрались. Болельщики имеют полное право предъявить нам за результат». Идову извинился перед фанатом
1вчера, 19:43
«Амкал» и 2Drots вышли в финал четырех, ФК «10» выйдет, если выиграет суперчеллендж. Результаты 8-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 19:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузнецова могут дисквалифицировать на финал Кубка Лиги. Тренера 2Drots удалили за оскорбление судьи
21 минуту назад
«Пари НН» и «Амкал» планируют провести товарищеский матч: «Переговоры мы не откладывали в долгий ящик»
сегодня, 15:33
«Броуки» сыграют с «Чисто Питер», СКА – с Lit Energy. Расписание 1/8 финала Кубка Медиалиги
сегодня, 14:04
Некит: «Мне все равно, кто наш соперник. Цель – выиграть кубок. Если это будет «Амкал», ##### какое дерби в финале»
сегодня, 12:20
«Скорее всего, будет другой вектор развития». Идову о невыходе ФК «10» в плей-офф
сегодня, 10:58
«Десятка» Мусагалиева не вышла в плей-офф Кубка Медиалиги, заняв 4-е место с конца. За клуб играют Рыбус, Идову и Обухов
23сегодня, 10:47
«Зенит» позовет Мостового на стажировку, думаю. Это супер в плане PR и лояльности». Егоров об отказе «Спартака» от приглашения Александра
19сегодня, 08:59
Rocket Team Мозгова вынесли БК «10», команда Элджея проиграла Hoops. Результаты 2-го тура Media Basket
вчера, 19:51
«Мы обосрались. Болельщики имеют полное право предъявить нам за результат». Идову извинился перед фанатом
1вчера, 19:43
«Амкал» и 2Drots вышли в финал четырех, ФК «10» выйдет, если выиграет суперчеллендж. Результаты 8-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
418 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56