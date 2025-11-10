0

Медиалига и Спортс’’ запускают голосование Winline Media Football Awards. Это главная премия медиафутбола

Стартует WINLINE Media Football Awards – главная премия медиафутбола.

Медиалига и Спортс’’ запускают голосование в 18 номинациях. В 17 голосуют эксперты, команды и болельщики. Еще в одной победителя определит Спортс’‘.

Голосование по каждой из 17 номинаций продлится до 20 ноября включительно.

Шорт-листы во всех номинациях сформировали эксперты: представители медиа и руководство лиги.

По шорт-листам проголосуют:

● команды, которые участвовали как минимум в двух турнирах за год: Суперкубок, шестой сезон Медиалиги, Кубок России и Кубок Лиги. От каждого клуба голосуют капитан, руководитель и главный тренер.

● эксперты – представители телеграм-каналов и Медиалиги.

● болельщики – для них создано голосование на Спортсе’‘.

По итогам голосования будут сформированы тройки лидеров в каждой номинации: от команд, экспертов и болельщиков.

Первое место в каждой тройке получит 9 баллов, второе – 6, а третье – 3. После сложения баллов будет определен победитель в каждой номинации.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
