Медиалига и Спортс’’ запускают голосование Winline Media Football Awards. Это главная премия медиафутбола
Медиалига и Спортс’’ запускают голосование в 18 номинациях. В 17 голосуют эксперты, команды и болельщики. Еще в одной победителя определит Спортс’‘.
Голосование по каждой из 17 номинаций продлится до 20 ноября включительно.
Шорт-листы во всех номинациях сформировали эксперты: представители медиа и руководство лиги.
По шорт-листам проголосуют:
● команды, которые участвовали как минимум в двух турнирах за год: Суперкубок, шестой сезон Медиалиги, Кубок России и Кубок Лиги. От каждого клуба голосуют капитан, руководитель и главный тренер.
● эксперты – представители телеграм-каналов и Медиалиги.
● болельщики – для них создано голосование на Спортсе’‘.
По итогам голосования будут сформированы тройки лидеров в каждой номинации: от команд, экспертов и болельщиков.
Первое место в каждой тройке получит 9 баллов, второе – 6, а третье – 3. После сложения баллов будет определен победитель в каждой номинации.