«Двадцать минуть гол назревал! Двадцать минут! Стоят, смотрят всем штабом» Мусагалиев о матче ФК «10» – «Амкал»
Азамат Мусагалиев высказался после поражения ФК «10» от «Амкала».
«Десятка» проиграла «Амкалу» (0:2) в 8-м туре Winline Кубке Медиалиги. После этого поражения выход команды в плей-офф зависит от результата матча СКА – Lotus и суперчелленджа.
– Переживаний в первом сезоне было больше переживаний, чем сейчас?
– Тогда не было футбола. Да и сейчас нет. Я не знаю, что сказать. Двадцать минуть гол назревал! Двадцать минут! Стоят, смотрят всем штабом. Ой ##### (блин), – сказал президент ФК «10».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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