«Двадцать минуть гол назревал! Двадцать минут! Стоят, смотрят всем штабом» Мусагалиев о матче ФК «10» – «Амкал»

Азамат Мусагалиев высказался после поражения ФК «10» от «Амкала».

«Десятка» проиграла «Амкалу » (0:2) в 8-м туре Winline Кубке Медиалиги. После этого поражения выход команды в плей-офф зависит от результата матча СКА – Lotus и суперчелленджа.

– Переживаний в первом сезоне было больше переживаний, чем сейчас?

– Тогда не было футбола. Да и сейчас нет. Я не знаю, что сказать. Двадцать минуть гол назревал! Двадцать минут! Стоят, смотрят всем штабом. Ой ##### (блин), – сказал президент ФК «10».