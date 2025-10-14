Егоров о Басте: «Нескрываемое высокомерие – это то, что выделяет его в медиафутболе больше, чем кого бы то ни было»

Дмитрий Егоров раскритиковал поведение Басты в медиафутболе.

«То, что мы слышим от Басты в интервью и его песнях, не совпадает с тем, что мы видим. Я могу прекрасно общаться с Азаматом Мусагалиевым , понимая разницу между нами, в том числе и в уровне известности. Но для меня он – человек понятный и, возможно, чересчур искренний. То же самое и с Михаилом Литвиным : он может иногда ошибаться, но не ведет себя надменно.

А Баста – это свита охранников за его спиной, это люди из СММ, за которыми стоят его высказывания. Ощущение нескрываемого высокомерия – это то, что выделяет Басту в медиафутболе больше, чем кого бы то ни было. Это не только мое мнение – это общее мнение.

Человек, достигающий многого, должен иметь высокую самооценку. Он и достигает высот за счет особенностей своего характера. Но мы, как люди, которые находятся в медиафутболе, ощущаем, что у Басты это высокомерие гипертрофировано и не совпадает с его современным сценическим обликом. Возможно, с прошлым образом оно совпадало больше», – сказал президент «БроукБойз ».

