Газдан о фаворитах сезона: «Я бы не списывал «Броуков» со счетов. У них вроде бы наступает ######, но они восстают из пепла»

Газдан высказался о фаворитах WINLINE Кубка Лиги.

– Тебя удивляет, что «Амкал» и 2Drots проиграли Lit Energy?

– Я говорил, что «Амкалу» будет тяжело второй сезон после двух выигранных больших турниров подряд.

У 2Drots сказалась перестройка. Новые пацаны, много вливаний в команду. Они еще в стадии перестройки. На следующий год им будет легче.

– Lit Energy – грозный соперник?

– Я бы не списывал «Броуков» со счетов. У них вроде бы наступает ###### [проблемы], но они восстают из пепла. «Литы» тоже хорошие, но про «БроукБойз » не забываем. У них все херово, но они всегда в финалах, – сказал хавбек «СиндЕката » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.