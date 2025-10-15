Газдан о фаворитах сезона: «Я бы не списывал «Броуков» со счетов. У них вроде бы наступает ######, но они восстают из пепла»
Газдан высказался о фаворитах WINLINE Кубка Лиги.
– Тебя удивляет, что «Амкал» и 2Drots проиграли Lit Energy?
– Я говорил, что «Амкалу» будет тяжело второй сезон после двух выигранных больших турниров подряд.
У 2Drots сказалась перестройка. Новые пацаны, много вливаний в команду. Они еще в стадии перестройки. На следующий год им будет легче.
– Lit Energy – грозный соперник?
– Я бы не списывал «Броуков» со счетов. У них вроде бы наступает ###### [проблемы], но они восстают из пепла. «Литы» тоже хорошие, но про «БроукБойз» не забываем. У них все херово, но они всегда в финалах, – сказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
