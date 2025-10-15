0

Федор Кудряшов: «2Drots – своеобразная семья, и отношения здесь на очень высоком уровне»

Федор Кудряшов высказался о медиакоманде 2Drots.

– Я не был удивлен тем, что ребята, которые профессионально играли в футбол, перешли в Медиалигу. Потому что тяжело бросить футбол после того, как отдаешь большую часть жизни этому виду спорта. Это нормально, когда люди переходят куда-то, играют, получают удовольствие и продолжают наслаждаться своей деятельностью.

Я перешел в команду 2Drots до окончания Кубка Медиалиги. Ведь мне 38 лет, и я понимал, что руководство клуба переживало из-за моего возраста, травм и, может быть, даже из-за того, что мог присутствовать недостаток мотивации.

Сейчас я не знаю, какое решение они примут, но в целом я очень доволен, что нахожусь именно в этой команде. 2Drots – своеобразная семья, и отношения здесь на очень высоком уровне, – сказал бывший защитник сборной России. 

Летом 2025-го Кудряшов перешел в 2Drots из другой команды WINLINE Медиалиги Rocket Team. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
