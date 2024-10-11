«Кто знает, что у них в голове. Могут поломать». Пальцев против матча со сборной Медиалиги
Валентин Пальцев считает, что сборной России не нужен матч со сборной МФЛ.
«Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги.
Кто знает, что в голове у людей, которым все сходит с рук за любые фолы. Могут поломать», – сказал защитник махачкалинского «Динамо».
В декабре 2023 года Пальцев в составе сборной ФНЛ играл против сборной Winline Медиалиги.
Тогда сборная ФНЛ одержала крупную победу над командой МФЛ (4:0).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Чемпионат»
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