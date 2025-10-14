Станос: «С «Броуками» будет тяжелее, чем с 2Drots. «Дротам» могло опять повезти. Ударили бы щитком в другую сторону, а мяч бы как-то заковылял в ворота»

Станос высказался об оставшихся соперниках в Кубке Лиги.

– Дальше матч с «Броуками» за выход в Китай.

– Мне кажется, с «Броуками» будет тяжелее, чем с 2Drots. Сегодня «дротам» могло опять повезти. Опять ударили бы щитком в другую сторону, а мяч бы как-то заковылял в ворота. Все моменты, которые у них были, сожрали защитники. И Коваль просто ссал на этот мяч такой струей, что он улетал в разные стороны.

– «Броуки» самый тяжелый соперник среди всех?

– Нет. Я думаю, тяжелее будет, если с ФК «10» встретимся. Но тем интереснее. Я помню наш матч в Питере. Получилось классно. Лига и судьи решили тогда подарить им победу. Кроме Николая Осипова . Он к этому никакого отношения не имеет.

Еще есть «СиндЕкат». Этих ребят тоже бы хотелось. Было бы круто, если бы мы прошли «Броуков», потом «СиндЕкат » и попали бы на «Десятку ». Получается, нам попадутся все, кого бы мы хотели переехать. Это был бы золотой сезон. Если мы вот так всех обыграем, то потом не рассказывайте в комментариях, что я что-то преувеличиваю», – сказал руководителей Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

Lit Energy сыграют с «Броуками» в полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги.