  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Станос: «С «Броуками» будет тяжелее, чем с 2Drots. «Дротам» могло опять повезти. Ударили бы щитком в другую сторону, а мяч бы как-то заковылял в ворота»
0

Станос: «С «Броуками» будет тяжелее, чем с 2Drots. «Дротам» могло опять повезти. Ударили бы щитком в другую сторону, а мяч бы как-то заковылял в ворота»

Станос высказался об оставшихся соперниках в Кубке Лиги.

– Дальше матч с «Броуками» за выход в Китай.

– Мне кажется, с «Броуками» будет тяжелее, чем с 2Drots. Сегодня «дротам» могло опять повезти. Опять ударили бы щитком в другую сторону, а мяч бы как-то заковылял в ворота. Все моменты, которые у них были, сожрали защитники. И Коваль просто ссал на этот мяч такой струей, что он улетал в разные стороны.

– «Броуки» самый тяжелый соперник среди всех?

– Нет. Я думаю, тяжелее будет, если с ФК «10» встретимся. Но тем интереснее. Я помню наш матч в Питере. Получилось классно. Лига и судьи решили тогда подарить им победу. Кроме Николая Осипова. Он к этому никакого отношения не имеет.

Еще есть «СиндЕкат». Этих ребят тоже бы хотелось. Было бы круто, если бы мы прошли «Броуков», потом «СиндЕкат» и попали бы на «Десятку». Получается, нам попадутся все, кого бы мы хотели переехать. Это был бы золотой сезон. Если мы вот так всех обыграем, то потом не рассказывайте в комментариях, что я что-то преувеличиваю», – сказал руководителей Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’‘ Фирузу Анвари.

Lit Energy сыграют с «Броуками» в полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoФК 10
logoLit Energy
logoСиндЕкат
logoWinline Кубок Медиалиги
logo«STANOS» Стас Малиев
logo2Drots
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«СиндЕкат» сыграет с ФК «10» в элитном дивизионе Кубка Лиги, «Броуки» и Lit Energy встретятся в дивизионе претендентов
вчера, 17:05
Станос о 2Drots: «Речи не помогают, своячки газуют на новичков, Чип и Дэйл спихивают все на лидеров, лидеры – винят Чипа и Дэйла»
1вчера, 12:26
ФК «10 обыграл «СиндЕкат» в финале элитного дивизиона, 2Drots проиграл Lit Energy в дивизионе претендентов Кубка Лиги
111 октября, 20:24
«Амкал» вылетел, проиграв Lit Energy, 2Drots уступили «СиндЕкату» и упали в нижнюю сетку в Кубке Лиги
5 октября, 19:16
Главные новости
Сэмио о фирменном приветствии 2Drots: «Кто-то из старичков предложил: «Давайте уберем?» И все такие: «Давайте по-мужски здороваться»
сегодня, 11:26
Илья Геркус: «У Медиалиги уже нет значимого роста популярности и вряд ли будет»
6сегодня, 09:57
«БроукБойз» получили премию «Добряк на вайбе» – за достойный ответ на провокации и командное единство
9сегодня, 08:04
Дмитрий Егоров: «Азамат разрушил костяк 2Drots. Он забирал всех лидеров клуба, и все они счастливы в «Десятке»
2вчера, 19:09
«Не в обиду «Десятке», но мне будет тяжело играть при пустых трибунах». Слон о вариантах продолжения карьеры
вчера, 17:35
«СиндЕкат» сыграет с ФК «10» в элитном дивизионе Кубка Лиги, «Броуки» и Lit Energy встретятся в дивизионе претендентов
вчера, 17:05
Комик Дорохов: «Дзюба – главный стендапер российского футбола. Я бы хотел погонять с ним на мотоциклах»
22вчера, 14:43
«Инвестиционные фонды в Америке заплатили 60 млн и получили долю. Есть звезды, которые инвестировали: Златан, Неймар, Джейк Пол». Пике о развитии Кингс Лиги
4вчера, 13:44
Станос о 2Drots: «Речи не помогают, своячки газуют на новичков, Чип и Дэйл спихивают все на лидеров, лидеры – винят Чипа и Дэйла»
1вчера, 12:26
«Лучше провести финал в Абхазии, Сочи, Краснодаре или Ростове». Равшан о матчах Кубка Лиги в Китае
вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
сегодня, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28