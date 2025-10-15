0

Эдамс о развитии Медиалиги: «Футболисты не выбирают Вторую лигу, так как у нас ###### высокие зарплаты»

Эдамс рассказал об уровне профессионализма в WINLINE Медиалиги.

«Общение игроков с тренерами не поменялось. Смирнова и Шаму все знали, они уже работали в МФЛ. Общение с ними отличное. Добавилась сильная нотка профессионализма в раздевалке и в команде. Это нормально.

Люди сейчас выбирают не Вторую лигу, а МФЛ, так как тут зарплаты ###### [очень] высокие. Поэтому приходят профики. Все как в проф футболе, но есть приставка «медиа».

Не скучаю по старому вайбу. То, что было, пусть там и остается, хоть это и было круто. Когда все в новинку – это здорово, но нужно двигаться вперед вместе с лигой, в профессиональное русло», – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
