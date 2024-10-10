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«Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой». Колосков о сопернике для сборной России

Вячеслав Колосков выступил против игры сборной России со сборной Winline МФЛ.

«Конечно, не надо было играть со сборной клубов Пакистана. Надо ценить себя, свою историю и свои достижения. Не надо опускаться и играть непонятно с кем. Собрали бы эти пакистанцы с бору по сосенки, привезли бы запасных игроков. Это было бы настоящим достижением.

Стоило провести матч с одним из российских клубов? Я вообще считаю, что это все высосанные из пальца соперники. Ничего хорошего для сборной это не принесет. Сборная Медиалиги, сборная легионеров – это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Все-таки та же Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Никакие. А что с мотивацией футболистов?

Я сторонник того, чтобы наша сборная играла. Но играла с другими сборными. На самом деле, все игры в последнее время были хорошими и содержательными. За исключением матча с Вьетнамом», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Metaratings
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoВячеслав Колосков
logoСборная Кыргызстана по футболу
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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