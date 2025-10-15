  • Спортс
  • Станос о предложении Ежа поспорить на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют Кубок Лиги: «Какие споры вам, ###### вы сдались»
1

Станос о предложении Ежа поспорить на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют Кубок Лиги: «Какие споры вам, ###### вы сдались»

Станос отклонил спор Ежа на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не станут чемпионами.

«Скинули мне тут пост типа с «Амкала» с претензией, мол, к моим словам. Отпуск только начался, а они уже расплавились смотрю. А в чем вопрос был? Домой чемпионов отправили? Да. О чем речь? Отдыхайте, готовьтесь к новому сезону (те, кого не выгонят до сезона), смотрите сезон по ТВ вместе с «дротами» и кайфуйте. Какие споры вам, ##### [зачем] вы сдались.

P.S. И да. Само собой я уверен в наших пацанах. Иначе бы не говорил. У нас все пацаны готовы бодаться с любыми на поле и ни кто не выходит номер отбыть. Уверен в них настолько, что позволяю себе ########### [хвастаться] каждый раз до и после матчей. 100% уверенности в них», – написал один из руководителей Lit Energy Станос.

Ранее форвард «Амкала» Данила Ежков предложил поспорить Станосу на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют WINLINE Кубок Лиги.

Напомним, Lit Energy выбили «Амкал» из Кубка Лиги.

«Амкал» c Медведевым в старте вылетел из Кубка Медиалиги – уже в 1/4!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станоса
