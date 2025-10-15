Станос о предложении Ежа поспорить на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют Кубок Лиги: «Какие споры вам, ###### вы сдались»

Станос отклонил спор Ежа на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не станут чемпионами.

«Скинули мне тут пост типа с «Амкала» с претензией, мол, к моим словам. Отпуск только начался, а они уже расплавились смотрю. А в чем вопрос был? Домой чемпионов отправили? Да. О чем речь? Отдыхайте, готовьтесь к новому сезону (те, кого не выгонят до сезона), смотрите сезон по ТВ вместе с «дротами» и кайфуйте. Какие споры вам, ##### [зачем] вы сдались.

P.S. И да. Само собой я уверен в наших пацанах. Иначе бы не говорил. У нас все пацаны готовы бодаться с любыми на поле и ни кто не выходит номер отбыть. Уверен в них настолько, что позволяю себе ########### [хвастаться] каждый раз до и после матчей. 100% уверенности в них», – написал один из руководителей Lit Energy Станос.

Ранее форвард «Амкала » Данила Ежков предложил поспорить Станосу на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют WINLINE Кубок Лиги .

Напомним, Lit Energy выбили «Амкал» из Кубка Лиги.

