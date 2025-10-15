Спортивный директор «БроукБойз» Антон Михашенок о Манне: «Он заслуживает большего, но сам виноват. Если у человека нет внутреннего стержня, он не хочет играть в футбол, как его заставить?»

Антон Михашенок высказался о хавбеке 2Drots Манне.

«Манне интересен футбол? Хотя бы медиафутбол? Я не понимаю. Я его очень люблю. Когда 2Drots играл с ЦСКА (2:1), Манна плакал после матча и говорил с таким посылом: «Почему я этого всего не имею? Почему у меня не получилось?» Вот почему. У тебя интересы шатаются: сегодня у тебя футбол, завтра не футбол. Когда тебе 25 лет и ты до сих пор не понял, нужен тебе футбол или нет, – поэтому ты не заиграл. Хотя потенциал, скиллы и видение поля [есть].

С «Химками» в Кубке России (0:2), когда Гаучо удалился, Манна был лучшим на поле. По видению поля, решениям, умению открыться между линиями. Потенциально – очень сильный футболист. Один из лучших в Медиалиге.

Но если человек не хочет играть в футбол, то как его заставить? Ты не будешь ему говорить: «Ну, Манночка, пожалуйста». Я уверен, что в 2Drots так и происходит сейчас. Но так не работает. Если у человека нет внутренней мотивации, нет внутреннего стержня.

Это пример того, как не надо. Даже в Медиалиге не надо. Если ты даже в МФЛ начинаешь разбрасываться на то-се, пятое-десятое, вот в итоге что получается. Он заслуживает большего, но он сам виноват в том, что так у него все происходит», – сказал спортивный директор «Броуков».