Кокорин о Смолове в «Броуках»: «Вообще не понял, что он там забыл. Cебя пока там не представляю»

Александр Кокорин не понимает, как Федор Смолов оказался в «Броуках».

– Красава говорил, что хочет пригласить к себе в команду Смолова.

– Даже просил меня узнать, какие у него планы. Я ответил: «Насколько знаю, если бы Федя хотел, то продолжил бы где-то играть. В России так точно. Наверное, просто уже не хочет».

– Со Смоловым вы после этого не связывались?

– Нет. Думаю, с «Кофеманией» у него свои головные боли.

– На какое-то время он в медиафутбол подался, в «БроукБойз».

– Слышал об этом, вообще не понял, как он там оказался, что забыл. Хотя за Медиалигой слежу, там много знакомых. Но сейчас уже меньше.

– Себя там не представляете?

– Пока нет, – сказал нападающий «Ариса».

Напомним, Смолов сыграл за «Броуков» в FONBET Кубке России. Вместе с медиакомандой экс-форвард «Краснодара » обыграл курский «Авангард » (2:1) и «Сатурн » (2:0). За кубковые матчи Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров.

