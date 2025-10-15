3

Кокорин о Смолове в «Броуках»: «Вообще не понял, что он там забыл. Cебя пока там не представляю»

Александр Кокорин не понимает, как Федор Смолов оказался в «Броуках».

– Красава говорил, что хочет пригласить к себе в команду Смолова.

– Даже просил меня узнать, какие у него планы. Я ответил: «Насколько знаю, если бы Федя хотел, то продолжил бы где-то играть. В России так точно. Наверное, просто уже не хочет».

– Со Смоловым вы после этого не связывались?

– Нет. Думаю, с «Кофеманией» у него свои головные боли.

– На какое-то время он в медиафутбол подался, в «БроукБойз».

– Слышал об этом, вообще не понял, как он там оказался, что забыл. Хотя за Медиалигой слежу, там много знакомых. Но сейчас уже меньше.

– Себя там не представляете?

– Пока нет, – сказал нападающий «Ариса». 

Напомним, Смолов сыграл за «Броуков» в FONBET Кубке России. Вместе с медиакомандой экс-форвард «Краснодара» обыграл курский «Авангард» (2:1) и «Сатурн» (2:0). За кубковые матчи Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров.

«Броуки» Смолова вылетели из Кубка. С опозданием на матч, воображаемыми мячами и злостью на судью

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФедор Смолов
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoАлександр Кокорин
logoАрис
logoвысшая лига Кипр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
«Амкал» и «Броуки» напомнили, зачем нужен медиафутбол
8126 сентября, 17:15
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
8725 сентября, 08:51Видео
Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. Форвард играл за «Броуков» в FONBET Кубке России
423 сентября, 21:04
Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»
2423 сентября, 19:58
Главные новости
Газдан о фаворитах сезона: «Я бы не списывал «Броуков» со счетов. У них вроде бы наступает ######, но они восстают из пепла»
11 минут назад
Станос о предложении Ежа поспорить на 50 тысяч рублей, что Lit Energy не выиграют Кубок Лиги: «Какие споры вам, ###### вы сдались»
1сегодня, 11:13
Эдамс о развитии Медиалиги: «Футболисты не выбирают Вторую лигу, так как у нас ###### высокие зарплаты»
сегодня, 08:42
Егоров о Басте: «Нескрываемое высокомерие – это то, что выделяет его в медиафутболе больше, чем кого бы то ни было»
4вчера, 16:42
Сэмио сравнил 2Drots с «золотым поколением» сборной Англии: «Оно было ###### сильное, но ничего не выиграло. Пока что у нас то же самое»
вчера, 15:05
Станос: «С «Броуками» будет тяжелее, чем с 2Drots. «Дротам» могло опять повезти. Ударили бы щитком в другую сторону, а мяч бы как-то заковылял в ворота»
вчера, 13:27
Сэмио о фирменном приветствии 2Drots: «Кто-то из старичков предложил: «Давайте уберем?» И все такие: «Давайте по-мужски здороваться»
вчера, 11:26
Илья Геркус: «У Медиалиги уже нет значимого роста популярности и вряд ли будет»
9вчера, 09:57
«БроукБойз» получили премию «Добряк на вайбе» – за достойный ответ на провокации и командное единство
9вчера, 08:04
Дмитрий Егоров: «Азамат разрушил костяк 2Drots. Он забирал всех лидеров клуба, и все они счастливы в «Десятке»
213 октября, 19:09
Ко всем новостям
Последние новости
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
сегодня, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
вчера, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
21 октября, 19:54