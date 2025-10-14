Сэмио о фирменном приветствии 2Drots: «Кто-то из старичков предложил: «Давайте уберем?» И все такие: «Давайте по-мужски здороваться»

2Drots убрали фирменное приветствие.

«По факту уже и забыли, как правильно делается наше приветствие. Начали делать на отъ#бись.

Кто-то из старичков, Лога или кто, предложил: «Давайте, может, уберем?» И все такие: «Давайте по-мужски здороваться». И мы написали, давайте теперь так.

Самое интересное – пришли многие люди и такие: «Давайте по-обычному здороваться». И остальные: «Да классно, давайте по-обычному». Это мнение большинства. К кому-то подходишь, а они спрашивают: «А вы правда убрали приветствие?» У людей депрессия, что убрали», – рассказал капитан 2Drots Сэмио.