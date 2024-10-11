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«Для чего мы опускаем сборную ниже плинтуса? Надо себя не уважать, чтобы провести это». Колосков о матче сборных России и Медиалиги

Вячеслав Колосков против матча между сборными России и Медиалиги.

«Надо себя не уважать, чтобы провести матч между национальной командой России и сборной Медиалиги. Я отношусь к этому отрицательно.

Ты понимаешь, сборная национальной команды играет с любителями. Для чего? Цирк, клоунада какая-то. Все-таки должна быть какая-то цель. Играть с молодежной командой есть резон, есть цель, есть смысл. Тем более где-то на периферии. А матч с медийной командой, ну что это? Отыгранные футболисты или вообще любители. Для чего мы опускаем сборную России ниже плинтуса? Так что, я категорически не поддерживаю эту идею», – сказал почетный президент РФС.

Ранее президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что вероятность проведения матча сборных России и МФЛ больше 50%.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoВячеслав Колосков
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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