Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»

Павел Яковлев против возвращения грязного времени в WINLINE Медиалиге.

– Стоит ли Медиалиге вернуться к формату два тайма по 45 минут?

– Мы тогда вернемся в большой футбол. У нас и так как в проффутболе. Все команды стали сильными, набирают профессиональных игроков. Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша, которую мы занимаем.

Будет много споров по добавленному времени, затяжкам. Я бы хотел оставить все как есть, – сказал хавбек «БроукБойз » и бывший игрок «Спартака ».

Напомним, в Медиалиге матчи проводятся в формате: два тайма по 25 минут чистого времени.