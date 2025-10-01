  • Спортс
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»

Павел Яковлев против возвращения грязного времени в WINLINE Медиалиге.

– Стоит ли Медиалиге вернуться к формату два тайма по 45 минут?

 – Мы тогда вернемся в большой футбол. У нас и так как в проффутболе. Все команды стали сильными, набирают профессиональных игроков. Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша, которую мы занимаем.  

Будет много споров по добавленному времени, затяжкам. Я бы хотел оставить все как есть, – сказал хавбек «БроукБойз» и бывший игрок «Спартака».

Напомним, в Медиалиге матчи проводятся в формате: два тайма по 25 минут чистого времени.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ЭКС | Медиафутбол»
