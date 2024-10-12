Тренер «Ахмата» Таушев: «Сборная России не должна играть с Медиалигой. Разный уровень игроков, риск травмы повышается»

Сергей Таушев против матча сборной Медиалиги и России.

«Национальная сборная не должна играть с Медиалигой. Во-первых, уровень. Во-вторых, страховка футболистов.

Футболисты Медиалиги намного менее подготовленные по классу, чем игроки сборной. Соперник условно захочет помешать, догнать, но не сможет, и есть вероятность, что нанесет травму футболисту, который готов хорошо.

При всем уважении, они могут не успевать, разный уровень игроков. Риск травмы повышается», – сказал главный тренер «Ахмата ».