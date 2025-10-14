Сэмио сравнил 2Drots с «золотым поколением» сборной Англии: «Оно было ###### сильное, но ничего не выиграло. Пока что у нас то же самое»
Сэмио заявил, что 2Drots похожи на «золотое поколение» сборной Англии.
«У Джеррарда брали интервью и задали вопрос, что сборная Англии была ###### [очень] сильная: Лэмпард, Бекхэм, Руни – но так ничего и не выиграли, несмотря на «золотое поколение».
Он сказал, что они были разобщены. Все сидели по номерам, общались со своими командами, и не было сплоченности. Пока что у 2Drots то же самое.
Должна быть общая цель. И от руководства это должно доноситься. Говорят, что старички не собираются. Но и мы на птичьих правах. Сложный момент, нам нужно время, надо общаться», – рассказал капитан 2Drots.
«Самураи» вылетели в плей-офф WINLINE Кубка Медиалиги, уступив в дивизионе претендентов Lit Energy.
