  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Дьяков об аресте Литвина: «Он повел себя некорректно. Хочется, чтобы все закончилось нормально и Медиалига продолжила свое существование»
1

Дьяков об аресте Литвина: «Он повел себя некорректно. Хочется, чтобы все закончилось нормально и Медиалига продолжила свое существование»

Виталий Дьяков высказался об аресте Михаила Литвина.

12 октября блогер ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка», в СКА он отвечает за коммуникацию с болельщиками. 14 октября стало известно, что Литвин получил арест на 13 суток.

«Надеюсь, что на лигу в целом этот инцидент никак не повлияет. Лично знаком с Мишей, понятно, что в видеороликах он один, а в жизни абсолютно адекватный, хороший человек. Но обращать внимание на болельщиков, бежать с ним разбираться – неправильно. Он повел себя некорректно, и сам в этом уже признался.

Надеюсь, что сильной строгости к нему не будет и амнистия последует. Урок будет для всех: для него и других игроков Медиалиги. Хочется, чтобы все закончилось нормально и Медиалига продолжила свое существование», – сказал главный тренер «БроукБойз».

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?  

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВиталий Дьяков
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девушка Литвина об его аресте на 13 суток: «Миша финансово помогает нуждающимся – пацанам на передовой, белгородцам, Курску. Клоунам лишь бы порадоваться»
59сегодня, 12:22
Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне
73сегодня, 11:12
Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
2сегодня, 10:45
«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет
45сегодня, 08:52
Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
49вчера, 19:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Fight Nights получат миллион рублей в случае победы над Rocket Team
14 минут назад
«Он развивает российский баскетбол. Медиа – важно в наше время». Игрок Dawgs о медиабаскетболе
40 минут назад
Президент Медиалиги: «Мизулину встретим с почетом и уважением. Для гостей лучшие места – на бровке самое интересное!»
18сегодня, 13:32
Девушка Литвина об его аресте на 13 суток: «Миша финансово помогает нуждающимся – пацанам на передовой, белгородцам, Курску. Клоунам лишь бы порадоваться»
59сегодня, 12:22
С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость и отменили условное осуждение
17сегодня, 11:47
Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне
73сегодня, 11:12
Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
2сегодня, 10:45
Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА
72сегодня, 09:58
«Обратились к военному прокурору для медкомиссии Литвина. Данный гражданин может покинуть РФ». Виталий Бородин о словах блогера про военный билет
45сегодня, 08:52
Мозгов дебютировал в Media Basket. Это турнир по медийному баскетболу
7вчера, 21:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08