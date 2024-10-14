Дьяков об аресте Литвина: «Он повел себя некорректно. Хочется, чтобы все закончилось нормально и Медиалига продолжила свое существование»
12 октября блогер ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).
В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка», в СКА он отвечает за коммуникацию с болельщиками. 14 октября стало известно, что Литвин получил арест на 13 суток.
«Надеюсь, что на лигу в целом этот инцидент никак не повлияет. Лично знаком с Мишей, понятно, что в видеороликах он один, а в жизни абсолютно адекватный, хороший человек. Но обращать внимание на болельщиков, бежать с ним разбираться – неправильно. Он повел себя некорректно, и сам в этом уже признался.
Надеюсь, что сильной строгости к нему не будет и амнистия последует. Урок будет для всех: для него и других игроков Медиалиги. Хочется, чтобы все закончилось нормально и Медиалига продолжила свое существование», – сказал главный тренер «БроукБойз».
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