Маврин о дебюте Прокопа в Кингс Лиге: «Это не формат Миши. Уровень – первенство Москвы по миньке»
Василий Маврин оценил уровень испанской Кингс Лиги Жерара Пике.
«Это не формат Миши. Уровень – первенство Москвы по миньке. Если бы не интерактив – совсем несмотрибельная хрень.
Встает вопрос: а для каких целей надо сейчас туда ехать? Чтобы что? Медийка? Тогда надо быть лучшим по-футбольному в лиге.
Выход на большое поле? Невозможно!» – написал хавбек «Амкала».
Ранее Михаил Прокопьев дебютировал в Кингс Лиге. Он стал первым российским футболистом в испанской медиалиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.
Игрок из России стартует в испанской медиалиге Пике – против клуба Марсело!
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости