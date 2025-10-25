Live
0

AUF набрал более 50 очков против команды Niletto, клуб Гуфа сыграет с UNDERGROUND BIZNE$ в Media Basket

Расписание и результаты 8-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 8

19 октября, воскресенье

AUF – Funny Dance x Niletto – 54:13

HoopsFlava (команда Тимати) – 26:32

БК «10» (команда Medium Quality) – Favela Basket – 30:32

Flava (команда Тимати) – БК «10» (команда Medium Quality) – 25:32

UNDERGROUND BIZNE$ – Lugang Team (команда Гуфа), начало в 21:00

«Качает Россия» – Rocket Team, начало в 21:45

Матчи проходят в Москве в «Международном центре бокса».

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Flava (баскетбол)
HOOPS (баскетбол)
календарь
logoТимати
UNDERGROUND BIZNE$ (баскетбол)
результаты
Favela Basket
БК 10
logoЛига Ставок Media Basket
Lugang Team (баскетбол)
Rocket Team (баскетбол)
AUF (баскетбол)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Я очень сильно люблю футбол. Но за такие моменты, #####, я его просто ненавижу!» Защитник Lit Energy Морозов о вылете из Кубка Лиги
сегодня, 17:29
ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в суперфинале Кубка Медиалиги. Это будет их шестой матч за год
сегодня, 17:02
Дмитрий Арапов: «Герасимов все ходит, кричит, а потом приходится его доставать из жопы»
сегодня, 16:33
Форвард «СиндЕката» Златан: «По футболу в этом этом Кубке Лиги мы – как минимум, в топ-2. А там уже жизнь подскажет»
сегодня, 16:18
«СиндЕкат» с первой попытки вышел в суперфинал Кубка Медиалиги
сегодня, 15:39
Подберезкин ответил Райзену на выпады в адрес «СиндЕката»: «У нас нет бюджета в 100 млн рублей. Мы пришли играть по правилам, которые вы задали»
сегодня, 12:02
Маврин о дебюте Прокопа в Кингс Лиге: «Это не формат Миши. Уровень – первенство Москвы по миньке»
сегодня, 10:13
Дмитрий Егоров: «Русская Кингс Лига даст в рот испанской. Одна проблема: в России люди спорт не любят, а там у любого чиха аудитория»
сегодня, 08:24
«Фу, ну и какашку отыграл». Прокоп о дебюте в Кингс Лиге
вчера, 22:35
Прокоп дебютировал в Кингс Лиге Пике. Российский игрок мог забить, но попал во вратаря с метра
вчера, 22:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
вчера, 16:45
Прокоп дебютирует в Кингс Лиге против команды Марсело. Российский медиафутболист намекнул, что решил проблемы с документами
23 октября, 15:15
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
6 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
5 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
5 октября, 19:06Видео