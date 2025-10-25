AUF набрал более 50 очков против команды Niletto, клуб Гуфа сыграет с UNDERGROUND BIZNE$ в Media Basket
Лига Ставок Media Basket, Gameday 8
19 октября, воскресенье
AUF – Funny Dance x Niletto – 54:13
Hoops – Flava (команда Тимати) – 26:32
БК «10» (команда Medium Quality) – Favela Basket – 30:32
Flava (команда Тимати) – БК «10» (команда Medium Quality) – 25:32
UNDERGROUND BIZNE$ – Lugang Team (команда Гуфа), начало в 21:00
«Качает Россия» – Rocket Team, начало в 21:45
Матчи проходят в Москве в «Международном центре бокса».
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.