Подберезкин ответил Райзену на выпады в адрес «СиндЕката»: «У нас нет бюджета в 100 млн рублей. Мы пришли играть по правилам, которые вы задали»

Вячеслав Подберезкин рассказал о бюджете «СиндЕката».

«[Райзен], по твоим разговорам , как я понял, Медиалига должна существовать из пяти команд, в которых есть фронтмены, и которые будут делать медиакартинку. У меня к тебе вопрос: «Как быстро тебе это надоест?»

Я не думаю, что наша команда привнесла негатив. У нас смотрибельная команда. Если ты так будешь относиться ко всем новичкам и будешь прибедняться...

Недавно ты рассказал про бюджеты команд, которые, по твоим предположениям, есть в лиге. Наш бюджет не входит даже в те команды, которые назвал Райзен, включая «БроукБойз». У нас нет бюджета в 100 млн рублей.

Наш бюджет во многом тратится на перелеты. Один выезд в Москву стоит миллион рублей. Если посчитать, сколько выездов мы сыграли, то можно понять, сколько денег ушло на перелеты.

Мериться бюджетами точно не надо. У «БроукБойз» явно бюджет не меньше «СиндЕката». Райзен любит считать чужие деньги, но у нас нет какого-то шика. Мы пришли играть по вашим правилам, которые вы задали. Мы не могли прийти в Медиалигу с составом из Кубка Надежды, чтобы через два матча вылететь и про нас все забыли.

Дай бог, чтобы было больше таких новичков, как «СиндЕкат». Мы яркая, региональная команда, которая в домашних и выездных матчах много делает для работы с болельщиками».

Ранее Райзен обозначил предполагаемые бюджеты команд Медиалиги на год: ФК «10» – 300 млн рублей, 2Drots – 250, Lit Energy – 200, «Амкал» – 180, «Броуки» – около 100. «У «СиндЕката» – сложно сказать, их владелец дороги строит, там миллиардные обороты».