  • Форвард «СиндЕката» Златан: «По футболу в этом этом Кубке Лиги мы – как минимум, в топ-2. А там уже жизнь подскажет»
Форвард «СиндЕката» Златан: «По футболу в этом этом Кубке Лиги мы – как минимум, в топ-2. А там уже жизнь подскажет»

Златан включил «СиндЕкат» в двойку лучших команд по футболу в WINLINE Кубке МФЛ.

«Когда бил, в голове ничего не было, кроме уверенности. Я может быть проклятый или что? Забей гол и все. Ладно, главное, что выиграли. Во время буллиталити испытал спектор эмоций: сначала вниз, потом вверх, потом опять – вниз. И все, потом победа – это фантастика.

ФК «10» – классные ребята, классный стадион, будет отличная игра. Мы по футболу в топ-3. Какие именно? Неважно! В этом этом Кубке Лиги, как минимум, топ-2. А там уже жизнь подскажет.

Если бы в начале сезона сказали бы, что мы сыграем в финале, ответил бы: «С кайфом!» В нас никто не верил. Все только рассказывают: «СиндЕкат» то, «СиндЕкат» – се». Сегодня удача была на нашей стороне, но фортуна любит сильнейших. Хотя я бы не сказал, что нам повезло. Первый тайм мы провели не очень качественно, во втором – выровняли игру, появились моменты. Но был незабитый пенальти. Это какой-то бич. Будем работать», – сказал форвард «СиндЕката» в интервью корреспондента Спортса’’ Фирузу Анвари.

«СиндЕкат» обыграл Lit Energy (0:0, 3:2 Б) в финале Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги и вышел в суперфинал. Там екатеринбургский клуб сыграет против ФК «10» Азамата Мусагалиева. Матч пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодар».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
