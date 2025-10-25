«СиндЕкат» сыграет против Lit Energy в финале Дивизиона претендентов Кубка Медиалиги

«СиндЕкат» против Lit Energy в финале Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.

Победитель отправится в суперфинал Кубка Медиалиги, где сыграет против ФК «10». Матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».

Кубок Медиалиги

25 октября, суббота

Дивизион претендентов, финала

«СиндЕкат» – Lit Energy – начало матча в 16:00.

Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.