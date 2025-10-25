«СиндЕкат» сыграет против Lit Energy в финале Дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
«СиндЕкат» против Lit Energy в финале Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги.
Победитель отправится в суперфинал Кубка Медиалиги, где сыграет против ФК «10». Матч пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».
Кубок Медиалиги
25 октября, суббота
Дивизион претендентов, финала
«СиндЕкат» – Lit Energy – начало матча в 16:00.
Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
