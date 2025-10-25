0

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в суперфинале Кубка Медиалиги. Это будет их шестой матч за год

ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют между собой шестой раз за год.

Команды сойдутся в суперфинале WINLINE Кубка Лиги.

За пять предыдущих матчей «Десятка» ни разу не проиграла екатеринбуржцам: 4 победы, 1 ничья.

МФЛ-6. 7-й тур – 0:0, 3:1 – по буллиталити.

МФЛ-6. Матч за 3-е место – 1:1, 4:1 – по буллиталити.

Кубок Лиги. 2-й тур – 1:0.

Кубок Лиги. Финал элиты, первый матч – 3:2.

Кубок Лиги. Финал элиты, ответный матч – 2:2.

Суперфинал Кубка Лиги пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
