ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют в суперфинале Кубка Медиалиги. Это будет их шестой матч за год
ФК «10» и «СиндЕкат» сыграют между собой шестой раз за год.
Команды сойдутся в суперфинале WINLINE Кубка Лиги.
За пять предыдущих матчей «Десятка» ни разу не проиграла екатеринбуржцам: 4 победы, 1 ничья.
МФЛ-6. 7-й тур – 0:0, 3:1 – по буллиталити.
МФЛ-6. Матч за 3-е место – 1:1, 4:1 – по буллиталити.
Кубок Лиги. 2-й тур – 1:0.
Кубок Лиги. Финал элиты, первый матч – 3:2.
Кубок Лиги. Финал элиты, ответный матч – 2:2.
Суперфинал Кубка Лиги пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара».
