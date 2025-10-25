Дмитрий Егоров: «Русская Кингс Лига даст в рот испанской. Одна проблема: в России люди спорт не любят, а там у любого чиха аудитория»

Дмитрий Егоров высказался об испанской Кингс Лиге Жерара Пике.

«Испанская Кингс Лига – бомжатня знатная.

1. Показ – отстой. Даже на ВАР нихера не видно. Просто что-то пролагало, и команды продолжили играть. Женщина ВАР тупо не смогла видео перемотать.

2. Игроки – скуфяры из 4-го дивизиона Испании. Уровня карьеры Паши Яковлева и Антона Соснина тупо нет. Прокоп реально самый молодой и красивый.

3. Драматургия – нулевая. Ни срачей, ни вкидов, ни перфомасов. Чисто ЛФЛ с какими-то правилами.

Уверен, русская Кингс Лига, если ее правильно подавать медийно, испанской в рот даст. Единственная проблема: в России люди футбол и спорт не любят, поэтому в Испании за любым футбольным чихом будет идти аудитория, а у нас, чтобы ее заинтересовать, надо чуть ли не в прямом смысле усраться на стадионе», – написал президент «БроукБойз».

Ранее Михаил Прокопьев дебютировал в Кингс Лиге. Он стал первым российским футболистом в испанской медиалиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

