Дмитрий Арапов: «Герасимов все ходит, кричит, а потом приходится его доставать из жопы»

Дмитрий Арапов обратился к Азамату Мусагалиеву перед суперфиналом Кубка МФЛ.

«СиндЕкат» обыграл Lit Energy (0:0, 3:2 Б) в финале Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги и вышел в суперфинал. Там екатеринбургский клуб сыграет против ФК «10» Азамата Мусагалиева. Матч пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодар».

– На эмоциальных горочках прокатились, что почувствовали?

– Первый тайм провалили. Я первый раз такой тайм видел от нашей команды. Мы ничего не могли сделать. Нас много раз простили. Во втором тайме игра успокоилась, мы положили мяч вниз и у нас появились хорошие моменты.

Потом пенальти, Леха Герасимов. Вот он все ходит, кричит, а потом приходится его доставать из жопы. Но мы для этого и команда.

– Почему Герас не бил в серии?

– Тяжело, наверное. Не забил момент. Мы для этого и команда, чтобы если кто-то ошибся – исправить. Сегодня у меня получилось.

– Сегодня день рождения у Азамата, что скажешь?

– Азамат, конечно же, с днем рождения! Здоровья тебе и твоим близких. Ждите нас в финале, мы вам когда-то должны нос утереть! – сказал вратарь «СиндЕката».