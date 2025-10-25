«Я очень сильно люблю футбол. Но за такие моменты, #####, я его просто ненавижу!» Защитник Lit Energy Морозов о вылете из Кубка Лиги

Константин Морозов разочарован после поражения от «СиндЕката».

Lit Energy проиграл в финале Дивизиона претендентов «СиндЕкату » (0:0, 2:3 Б) и вылетел из WINLINE Кубка Лиги.

«Честно, эмоций нет никаких. Я даже не знаю, что сейчас делать. Куда ехать? Домой или просто по улице пойти ходить. Я не знаю, я в #### (шоке). Когда столько времени идешь, у тебя все хорошо получается. Хорошая команда, хорошая игра была.

Я очень сильно люблю футбол. Но за такие моменты, ##### (блин), я его ненавижу. Просто ненавижу! Сейчас с этим жить. Мне это тяжело вообще это отпустить. Боюсь представить, сколько дней это будет перевариваться.

Это футбол, из-за этого его, наверное, и любят. Но сейчас, на сегодняшнее число я его ##### (нафиг) ненавижу. Как мы четыре пенальти подряд не забиваем? Что это такое?» – сказал защитник Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.