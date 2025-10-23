  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Прокоп дебютирует в Кингс Лиге против команды Марсело. Российский медиафутболист намекнул, что решил проблемы с документами
1

Прокоп дебютирует в Кингс Лиге против команды Марсело. Российский медиафутболист намекнул, что решил проблемы с документами

Прокоп намекнул, что сыграет в следующем туре Кингс Лиги.

Михаил Прокопьев опубликовал пост в телеграм-канале, где намекнул, что сможет дебютировать в Кингс Лиге Жерара Пике уже в следующем туре.

Напомним, 23-летний полузащитник пропустил первый тур из-за проблем с документами. Его команда «Хихантес» обыграла «Сайянс» (6:5).

В следующем туре «Хихантес» встретится с командой экс-защитника «Реала» Марсело «Пио». Матч пройдет 25 октября, начало – в 00:00 (мск). Ранее второй тур Кингс Лиги перенесли на пятницу из-за матча «Барселона» – «Реал» в Ла Лиге на этих выходных. 

Экс-полузащитник «Амкала» и 2Drots Прокоп – первый российский футболист в Кингс Лиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

Звезда Медиалиги стартует в турнире Пике: в клубе главного инсайдера по «Барсе», в группе с Марсело

Ямаль забил в испанской медиалиге – и потроллил Кунде!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Прокопа
logoРеал Мадрид
logoПрокоп
logoБарселона
logoАмкал
logoМарсело
logoКингс Лига
logo2Drots
logoЛа Лига
logoJijantes FC
мировой медиафутбол
logoЖерар Пике
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Команда Прокопа сыграет против клуба Марсело в испанской медиалиге 24 октября
вчера, 13:32
Ямаль забил в испанской медиалиге – и потроллил Кунде!
20 октября, 06:40
Звезда Медиалиги стартует в турнире Пике: в клубе главного инсайдера по «Барсе», в группе с Марсело
19 октября, 19:55
Ямаль забил пенальти за свой клуб в испанской медиалиге
19 октября, 17:08Видео
Дебют Прокопа в Кингс Лиге откладывается. У полузащитника «Хихантес» проблемы с документами
18 октября, 20:01
Главные новости
«Венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки», ни даже «Банка», а команда, у которой просто есть деньги». Райзен о возможной победе «СиндЕката» в МФЛ
сегодня, 12:22
«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе». Президент 2Drots Некит предложил «Акрону» сыграть против них
сегодня, 10:02
«Амкал» против 2Drots в Нижнем Новгороде – последний матч, когда все игроки понимали, за что они играют». Маврин о главном медиафутбольном дерби
вчера, 18:01
Райзен: «Медиафутбол не стагнирует – он ###### как деградирует»
вчера, 16:27
Команда Прокопа сыграет против клуба Марсело в испанской медиалиге 24 октября
вчера, 13:32
Станос – Егорову: «Мише Литвину глубоко #####, чего тебе не хватает. Всем глубоко ##### на все, нужна только победа»
вчера, 12:55
Райзен заявил, что «Амкал» подпишется с WINLINE: «Клуб не смог найти других спонсоров»
вчера, 12:06
«Я чуть не потерял 700 тысяч, потому что собирался взять семью в Китай». Форвард ФК «10» Обухов о переносе финала Кубка Медиаилиги
вчера, 11:16
Эдамс: «Мотивации тренироваться – ноль. Нужна цель, миссия»
вчера, 09:11
Кутуз: «Видел обиженные комментарии о судействе. Это болельщики «Амкала» и 2Drots, наверное»
21 октября, 19:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
сегодня, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
6 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
5 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
5 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
2 октября, 13:11