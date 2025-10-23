Прокоп дебютирует в Кингс Лиге против команды Марсело. Российский медиафутболист намекнул, что решил проблемы с документами

Прокоп намекнул, что сыграет в следующем туре Кингс Лиги.

Михаил Прокопьев опубликовал пост в телеграм-канале, где намекнул, что сможет дебютировать в Кингс Лиге Жерара Пике уже в следующем туре.

Напомним, 23-летний полузащитник пропустил первый тур из-за проблем с документами. Его команда «Хихантес» обыграла «Сайянс» (6:5).

В следующем туре «Хихантес» встретится с командой экс-защитника «Реала » Марсело «Пио». Матч пройдет 25 октября, начало – в 00:00 (мск). Ранее второй тур Кингс Лиги перенесли на пятницу из-за матча «Барселона » – «Реал» в Ла Лиге на этих выходных.

Экс-полузащитник «Амкала » и 2Drots Прокоп – первый российский футболист в Кингс Лиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

