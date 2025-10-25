0

Вячеслав Подберезкин: «Хотите нескучный финал – играйте пятью командами. Мы стараемся делать контент»

Вячеслав Подберезкин считает 2025-й успешным годом для «СиндЕката».

– Матч за бронзу в Медиалиге. Финал Кубка Лиги. Успешный год для вас?

– Да, безусловно. Особенно если учитывать и домашние матчи. Финал в Екатерибурге собрал бы аншлаг. И никто не говорил бы, что это самый скучный финал.

Я уже говорил: играйте пятью командами, тогда у вас будут нескучные финалы. Но насколько быстро это всем надоест?

– «СиндЕкат» должен становиться топ-клубом Медиалиги?

– Хотелось бы поддержки от лиги и СМИ. Мы стараемся, я вчера выпустил ролик на канале «СиндЕката». Не так просто взять в новую команду человека уровня Азамата Тахировича или Василия Михайловича. Где его найти?

Привести из Москвы стоит кучу денег. И нет такого заинтересованного человека, который жил бы футболом и командой.

Мы стараемся делать контент. Регулярно выходят шоу, ролики. Если вы [СМИ] будете это освещать, то будет больше просмотров и меньше вопросов к нам. Придет больше болельщиков, – сказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«СиндЕкат» обыграл Lit Energy (0:0, 3:2 Б) в финале Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги и вышел в суперфинал. Там екатеринбургский клуб сыграет против ФК «10» Азамата Мусагалиева. Матч пройдет 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии «Краснодар».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
