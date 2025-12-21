Блатов об уходе из «Амкала»: «Разговора с Пановым не было. К Герману вопросов нет»

Виктор Блатов высказался об уходе из «Амкала».

Блатов вернулся в «Амкал» во время WINLINE Кубка Лиги-2025, но ни разу не сыграл за клуб в турнире. Единственный раз форвард появился на поле в FONBET Кубке России против «Енисея» (1:2).

«Как меня кикнули из Амкала? Мне написал об этом Валех (спортивный директор «Амкала» – Спортс’’). Странно, что Панов это делает через вторые руки. Безусловно, у меня есть к нему вопросы. Последнего разговора не было.

В недавней товарке с «Альтероном» я не сыграл ни минуты, потратил 4,5 часа в тот день: приехал к сбору, надел форму, посидел в Сокольниках в псевдо-тепленькой зоне возле трибун, переоделся и уехал. Панов мне ни слова не сказал.

Потом на тренировке он объявил: «Делаем коридор для тех, кто не играл». Я, Злоба, Степа и Дамир пробежали, посмеялись, потренировались, и через час после тренировки мне пишет Валех: «Все! Ну, не судьба».

Когда человек хочет с кем-то расстаться, он говорит обычно об этом в лицо. После кика я написал Герману (президент «Амкала» – Спортс’’) сам, он сказал: «Ну, вот так». Мы поговорили, вопросов к нему нет. Я понял, что это решение главного тренера.

Ну подойди ты после тренировки и скажи: «Витек, все классно, два месяца здесь порыгал, но, честно, не нужен». Чтобы в лицо озвучить – яйца нужны, при всем уважении. Если бы сказал, что я – слабая петрушка, услышал бы в ответ: «Вы разбираетесь в футболе!» Панов мог просто сохранить мужское и сказать человеку то, что думает», – сказал форвард.

Блатов выступал за «Амкал» с 2019 по 2022 год. Он является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и вместе с ним выиграл МКС-2021. Последней командой нападающего был FC ViBE.