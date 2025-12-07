4

Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме

Николай Осипов рассказал, в какую сумму обошелся шоу-матч сборных ФНЛ и МФЛ.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал, в какую сумму обошелся шоу-матч сборных ФНЛ и МФЛ.

5 декабря сборная Медиалиги уступила команде ФНЛ (1:4). Игра прошла в Абхазии.

«Надо учитывать, что обе команды приехали. Достаточно дорого стоила логистика.

Ребят из ФНЛ вообще собирали по всей стране. Точных цифр пока не знаю, но диапазон – 15-20 миллионов рублей», – сказал Осипов.

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем

