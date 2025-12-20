Белка: «Ставки в Медиалиге – это нормально. Но будут договорняки и скандалы»

Голкипер 2Drots Белка высказался о появлении ставок в WINLINE Медиалиге .

«Ставки в МФЛ – это нормально. Но будут договорняки и скандалы. Зарплаты урезаются. Говорили, что пузырь лопнет, в итоге сами его надули, и он лопнул. Один из тех, кто надул, – Азамат Мусагалиев. Он хотел играть в футбол. Пришло к тому, что играют обычные футболисты, и всем на это пофиг.

Пошла гонка вооружений, все начали соревноваться, и медиафутбол – это уже пошлое слово, которое не хочется произносить. Игроки будут ставить на себя, чтобы заработать больше. Но нужно делать ограничения по ставкам и давать пожизненный бан тем, кто ставит на себя», – заявил голкипер 2Drots.