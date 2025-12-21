Более 40 млн рублей потратил «СиндЕкат» на маркетинг в 2025 году
Вице-президент «СиндЕката» Иван Гуляев рассказал, что клуб потратил более 40 млн рублей на маркетинг в 2025 году.
– Какой бюджет медийкий «СиндЕката»?
– Мы перешагнули 40 миллионов [рублей]. Но это не только медийка. Это еще форма, мерч, который дарится, раздается в городе. Мне скидывают фотографии из спортзала, где два-три человека ходят в майках «СиндЕката». Мы проводим бренд до каждого: в спортзале, на автомойке и так далее.
У нас стоит большая задача – качественные изменения медийной структуры и контента в следующем году. Это требует дополнительных инвестиций. Поэтому мы выходим к партнерам, чтобы грамотно вложить эти средства в успешный рекламный проект.
– Чьи это деньги?
– Это мои деньги, – рассказал вице-президент «СиндЕката».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ФК «СиндЕкат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости