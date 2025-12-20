«Кержаков как будто мусорнулся. Никто не верил, что он так сделает, 20 лет ему было пофигу». Егоров о переписанном голе

Дмитрий Егоров: Кержаков как будто мусорнулся.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о переписанном голе Александра Кержакова .

«К Дзюбе можно по-разному относиться, но здесь он реально рекордсмен.

Однако Артем в то же время рекордсмен по проблемам. Что-то не так сказал в адрес комментаторов «Матч ТВ», а те у нас много чего решают в стране. И Роман Нагучев достал козырь из 2005 года, когда он еще, возможно, даже не комментировал. И его обида распространяется по интернету.

Кержаков должен был на эту приманку клюнуть и написать в ФИФА . Но никто не верил, что Кержаков так сделает. В нашей культуре он как будто мусорнулся, хотя ничего плохого в этом нет. Ему было пофигу 20 лет и сейчас было бы тоже пофиг, но чисто по приколу его представители обращаются в ФИФА.

ФИФА не допускает сейчас российские сборные и клубы до соревнований. Даже после судов. Тяжелые отношения с трансферами. И в то же время ФИФА такая: «А не засчитать ли нам этот гол на Кержакова? Да!» И все – у Кержакова 31 гол.

При этом вы новость со стороны ФИФА видели? Ничего нет. На пустом месте подогревают интерес.

А мне говорят, что существует такой ответ от ФИФА: «#####, это было 20 лет назад. Напишите в Германию, поговорите с немецким футбольным союзом, с РФС. И если хотите переписать протокол и это вам так важно, то добейтесь подписей от всех, и мы засчитаем мяч».

Если Кержаков пойдет этим путем, будет хохма на весь футбольный мир. Дзюба и его представители напишут апелляцию на матч Эстония – Россия, когда Кержаков бил по воротам, а Быстров добавил головой. Но пойдет ли Быстров против Дзюбы? Да, у них отношения не очень», – заявил президент «БроукБойз ».

По информации Ивана Карпова , ФИФА подтвердила , что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.