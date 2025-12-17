Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»

Гас: чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку».

Спортивный директор ФК «Банка».Алексей Гасилин рассказал, что за клуб может сыграть чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов .

«Если ФК «Банка » продолжит сотрудничество со своим партнером, то в следующем году мы в праве ждать еще одну звезду мирового уровня.

Кто он? Мне кажется, он тоже чемпион Европы, как и Нани. И он брал Лигу чемпионов», – сказал спортивный директор ФК «Банка».

Ранее за «Банку» сыграл Нани в WINLINE Кубке Медиалиги против «Амкала » (1:3). Экс-хавбек «МЮ» отметился голом с пенальти.

