Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»

Президент медиафутбольного «СиндЕката» Андрей Семенов считает, что его клуб более узнаваемый, чем «Урал».

«Я жду, когда придут спонсоры. Ведется куча переговоров. Мы хотим, чтобы клуб сам существовал, сам зарабатывал деньги, сам развивался.

Это очень значимый проект для Урала. У нас есть доступ к метрикам в соцсетях. Мы уже более узнаваемые в медийном пространстве, чем «Урал», – сказал президент «СиндЕката».

Ранее Семенов сообщил , что готов приобрести 50% акций «Урала».

«СиндЕкат » – медиакоманда из Екатеринбурга, участвующая в WINLINE Медиалиге . Клуб занял четвертое место в шестом сезоне МФЛ и второе место в Кубке Лиги в дебютный год участия.

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер , Вячеслав Подберезкин , Алексей Герасимов , Дмитрий Арапов , Артем Юсупов , Анатолий Герк и другие.

Владелец «СиндЕката» Андрей Семенов – екатеринбургский бизнесмен, член попечительского совета «Урала ».