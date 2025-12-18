0

Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»

Президент медиафутбольного «СиндЕката» Андрей Семенов считает, что его клуб более узнаваемый, чем «Урал».

«Я жду, когда придут спонсоры. Ведется куча переговоров. Мы хотим, чтобы клуб сам существовал, сам зарабатывал деньги, сам развивался.

Это очень значимый проект для Урала. У нас есть доступ к метрикам в соцсетях. Мы уже более узнаваемые в медийном пространстве, чем «Урал», – сказал президент «СиндЕката».

Ранее Семенов сообщил, что готов приобрести 50% акций «Урала».

«СиндЕкат» – медиакоманда из Екатеринбурга, участвующая в WINLINE Медиалиге. Клуб занял четвертое место в шестом сезоне МФЛ и второе место в Кубке Лиги в дебютный год участия.

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Алексей Герасимов, Дмитрий Арапов, Артем Юсупов, Анатолий Герк и другие.

Владелец «СиндЕката» Андрей Семенов – екатеринбургский бизнесмен, член попечительского совета «Урала».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ФК «СиндЕкат»
logoУрал
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
Андрей Владимирович Семенов
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «СиндЕката»: «Березуцкий в «Урале»
10 декабря, 16:35
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Роналду сам себя сделал. Ему 40, а он забивает и забивает. А Месси – это просто талант. Ему в «Барселоне» кололи гормон роста, чтобы он вырос»
сегодня, 12:46
Шама о ставках в Медиалиге: «Не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно»
сегодня, 10:58
Кузнецов об испанском языке: «Прислали польскую переводчицу. Говорю: «Кого мне дали? Я ее не понимаю». Мне отвечают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры»
сегодня, 08:55
«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
вчера, 21:42
Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»
вчера, 20:28
Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan боксирует во время прохождения военной службы
вчера, 18:14Видео
Дмитрий Кузнецов: «Я в ЦСКА ходил с сумкой, где лежали бутсы, косметичка. Пришел на тренировку «Эспаньола», спрашивают: «Ты что с собой принес? Продукты?»
вчера, 14:14
Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»
вчера, 13:23
Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»
вчера, 12:12
Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»
вчера, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
вчера, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
вчера, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31