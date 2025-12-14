0

Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»

Азамат Мусагалиев: ФК «10» хочет пройти как можно дальше в Кубке России.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, какая задача стоит у клуба в FONBET Кубке России.

– ФК «10» сыграет в Кубке России в следующем году. Что для вас важнее: выиграть Медиалигу или дойти до клуба РПЛ в Кубке?

– Игра Лактионова позволяет полагать, что мы очень близко к структуре профессиональной команды.

В этом году, кроме некоторых матчей, мы играли не более чем с пятью заменами, не брали красный мяч. Были условия, приближенные к проффутболу.

Игра в Кубке России для нас очень приоритетная задача. Мы хотим пройти как можно дальше в этом турнире, – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

ФК «10» сыграет в следующем розыгрыше Кубка России. Клуб выиграл WINLINE Кубок Медиалиги, за что получил место в турнире.

Напомним, медиакоманды доходили максимум до 4-й стадии Пути регионов Кубка России. Это сделал 2Drots в 2023 году, «Броуки» – в 2025-м и дважды «Амкал» – в 2024 и 2025 годах.

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
