  • Президент «Амкала» Герман: «Мы звали Аршавина сыграть в Кубке России, чтобы Смолов не перебил его достижение по голам»
Президент «Амкала» Герман: «Мы звали Аршавина сыграть в Кубке России, чтобы Смолов не перебил его достижение по голам»

Герман Эль Класико: звали Аршавина, чтобы Смолов не перебил его достижение.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что приглашал сыграть Андрея Аршавина за клуб в FONBET Кубке России, чтобы Федор Смолов не догнал его в рейтинге российских бомбардиров.

«Очень рад, что нам удалось так ярко выступить в Кубке России и показать действительно то, что от нас ждали: не просто результат, а яркий перформанс, шоу.

Больше всего, наверное, хотелось доиграть прикол с Федей Смоловым, которого пригласили «Броуки». Он пошел играть за них с целью перебить по голам Аршавина. И мы сильно звали Андрея Аршавина к себе, чтобы Смолов все-таки не перебил его достижение. Расстроило, что не получилось», – сказал президент «Амкала».

Напомним, Федор Смолов набрал 2+1 по гол+пас, выступая за «Броуков» в Кубке России и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. У обоих футболистов по 158 голов.

Смолов догнал Аршавина по голам, Ари забил со своей половины. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
