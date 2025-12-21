«Броуки» показали состав на 2026 год. В нем отсутствуют Соснин, Шерш, Карвальо

«Броуки » показали состав на 2026 год.

К команде присоединились экс-вингер «Амкала » Шах и экс-форвард Unwanted Boys Доник, уже выступавший за «Броуков» в МФЛ-5.

В списке игроков отсутствуют среди прочих Антон Соснин , Шерш , Ари, Риан Карвальо, Артем Абрамян, Денис Анисимов.

Ранее команду покинули Мура, Киря и Мазур.

Также в клубе есть два неизвестных игрока. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров рассказывал об интересе к Ежу, Пантере и Фролу.