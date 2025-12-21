«Броуки» показали состав на 2026 год. В нем отсутствуют Соснин, Шерш, Карвальо
«Броуки» показали состав на 2026 год.
К команде присоединились экс-вингер «Амкала» Шах и экс-форвард Unwanted Boys Доник, уже выступавший за «Броуков» в МФЛ-5.
В списке игроков отсутствуют среди прочих Антон Соснин, Шерш, Ари, Риан Карвальо, Артем Абрамян, Денис Анисимов.
Ранее команду покинули Мура, Киря и Мазур.
Также в клубе есть два неизвестных игрока. Президент «Броуков» Дмитрий Егоров рассказывал об интересе к Ежу, Пантере и Фролу.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
