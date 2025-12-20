1

Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины

Серхио Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Жерара Пике.

Серхио Агуэро – капитан сборной Аргентины на Чемпионат мира Кингс Лиги Жерара Пике.

Кингс ЧМ пройдет в Бразилии с 3 по 17 января 2026 года. В групповом этапе сборная Аргентины сыграет с Германией, Японией и США.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Кингс Лиги
