«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров пригласил Александра Кержакова в свою медиакоманду.
По информации Ивана Карпова, ФИФА подтвердила, что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.
«Приглашаем Александра Кержакова в «БроукБойз» для продолжения профессиональной карьеры, в том числе в Кубке России в следующем году.
Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Кержакова из «Броуков» в сборную России? А то Валерий Георгиевич не знает, где за Кержом смотреть», – написал президент «БроукБойз».
Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!