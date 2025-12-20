«Броуки» пригласили Кержакова.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров пригласил Александра Кержакова в свою медиакоманду.

По информации Ивана Карпова, ФИФА подтвердила , что Кержаков забил Германии, а не Аршавин в товарищеском матче в 2005 году (2:2). Если исходить из решения ФИФА, то Дзюба больше не единоличный рекордсмен по голам за сборную. У него и Кержакова по 31 мячу за национальную команду.

«Приглашаем Александра Кержакова в «БроукБойз» для продолжения профессиональной карьеры, в том числе в Кубке России в следующем году.

Со Смоловым Аршавина догнали . Теперь, может, Карпин вызовет Кержакова из «Броуков» в сборную России? А то Валерий Георгиевич не знает, где за Кержом смотреть», – написал президент «БроукБойз ».

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!