«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
Президент «БроукБойз» Райзен возмутился тем, что игроки Мир РПЛ в зимнюю паузу ездят в отпуск.
«Как челы из РПЛ с таким уровнем игры умудряются еще на отдых в паузу ездить? Я думал, они усиленно тренируются, что-то типа вторых сборов.
В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые вообще толстые. Так им еще и паузу дают, лол», – написал Райзен.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Райзена
