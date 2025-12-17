«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ

Райзен: В РПЛ уровень второй Бундеслиги. Так им еще и паузу дают.

Президент «БроукБойз » Райзен возмутился тем, что игроки Мир РПЛ в зимнюю паузу ездят в отпуск.

«Как челы из РПЛ с таким уровнем игры умудряются еще на отдых в паузу ездить? Я думал, они усиленно тренируются, что-то типа вторых сборов.

В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые вообще толстые. Так им еще и паузу дают, лол», – написал Райзен.