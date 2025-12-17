  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
Фото
1

«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ

Райзен: В РПЛ уровень второй Бундеслиги. Так им еще и паузу дают.

Президент «БроукБойз» Райзен возмутился тем, что игроки Мир РПЛ в зимнюю паузу ездят в отпуск.

«Как челы из РПЛ с таким уровнем игры умудряются еще на отдых в паузу ездить? Я думал, они усиленно тренируются, что-то типа вторых сборов.

В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые вообще толстые. Так им еще и паузу дают, лол», – написал Райзен.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Райзена
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В России планируют запустить детский медиафутбольный турнир. Возможно, это часть проекта «Напике»
вчера, 16:35
Кузнецов о ЦСКА: «Уже в прошлом году команда была настроена на борьбу за чемпионство. Челестини только придал уверенности»
15 декабря, 09:42
Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся
13 декабря, 04:17
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Я в ЦСКА ходил с сумкой, где лежали бутсы, косметичка. Пришел на тренировку «Эспаньола», спрашивают: «Ты что с собой принес? Продукты?»
сегодня, 14:14
Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»
сегодня, 13:23
Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»
сегодня, 12:12
Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»
сегодня, 09:29
«Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу
вчера, 19:08
«Алдонин уже играет в бадминтон. Он неугомонный, фанатик своего дела». Кузнецов о состоянии экс-хавбека ЦСКА
вчера, 17:48
В России планируют запустить детский медиафутбольный турнир. Возможно, это часть проекта «Напике»
вчера, 16:35
Киря перешел в Lit Energy. Защитник ушел из «БроукБойз», не договорившись по финансовым условиям
вчера, 15:24
Кутуз: «Кузнецов в 2Drots? Хайповая история. Но вряд ли увидим его в 2D»
вчера, 13:05
В Москве задержан футболист Закиев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он думал, что перевозит ампулы с «жизненно важным препаратом»
вчера, 12:01Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
сегодня, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49