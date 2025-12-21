0

Спортивный директор «СиндЕката» о трансфере Газдана: «Он стал нашим фронтменом, нашел свою нишу»

Анатолий Герк оценил трансфер Артура Газданова.

«Остается ли Газдан в «СиндЕкате»? Да. Во-первых, мы до сих пор верим, что он хороший футболист. Я сам это видел по тем трем тренировкам, которые он провел. Во-вторых, это медийная личность, он как рыба в воде. Он стал нашим фронтменом, нашел свою нишу и отработал потраченные на него деньги.

Почему мы сохранили Газдана после его травмы? Это репутация «СиндЕката» и президента клуба, что мы не можем бросить человека в такой момент. Сейчас понятно, что мы говорим о понижении в зарплате, но мы хотим дать ему реабилитацию, чтобы он смог восстановиться. Мы до сих пор рассчитываем на Газдана, как на игрока», – сказал спортивный директор «СиндЕката».

В июле «СиндЕкат» заплатил 700 тыс. рублей за трансфер Газдана из 2Drots. В начале августа он получил травму во время тренировки – надрыв приводящей мышцы.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ФК «СиндЕкат»
logoАнатолий Герк
logoСиндЕкат
logo2Drots
logo«Газдан» Артур Газданов
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Подберезкин о трансфере Газдана в «СиндЕкат»: «100% удачный»
10 декабря, 12:10
Газдан надорвал приводящую мышцу на тренировке, зацепившись о шнурок другого игрока
3 августа, 12:36
Звезда 2Drots ушел за деньгами – в клуб из Екатеринбурга, который зовет Куарежму
24 июля, 17:35
Газданов перешел в «СиндЕкат». Игрок провел 1,5 года в 2Drots
23 июля, 16:41
Главные новости
Lit Energy предложил 300 тыс. рублей за Сичкара из «Матч ТВ». Осенью он дважды был на просмотре в «Балтике»
сегодня, 08:22
Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan принял военную присягу
вчера, 20:43
Белка: «Ставки в Медиалиге – это нормально. Но будут договорняки и скандалы»
вчера, 19:51
«Кержаков как будто мусорнулся. Никто не верил, что он так сделает, 20 лет ему было пофигу». Егоров о переписанном голе
вчера, 17:42
Кержаков о приглашении сыграть за «Броуков»: «Могу рассмотреть только один клуб для подготовки к матчам сборной – «Акрон»
вчера, 15:30
Экс-форвард «Ромы» и «Амкала» Гооге устроился в кофейню. За две недели его повысили до управляющего
вчера, 13:11
Дмитрий Егоров: «Дзюба больше заслуживает титула лучшего бомбардира сборной России, чем Кержаков»
вчера, 11:00
Экс-защитник «Амкала» Чупа покинул СКА
вчера, 09:20
Мура предъявил претензии «БроукБойз» по поводу кика из клуба. Егоров ответил, что оставили тех, кто дольше в клубе
19 декабря, 19:03
«Человек из администрации президента подошел к Осипову и показал мое фото: «Ликвидировать». Крап об отстранении в Медиалиге
19 декабря, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
вчера, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
вчера, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16