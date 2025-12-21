Спортивный директор «СиндЕката» о трансфере Газдана: «Он стал нашим фронтменом, нашел свою нишу»

Анатолий Герк оценил трансфер Артура Газданова.

«Остается ли Газдан в «СиндЕкате»? Да. Во-первых, мы до сих пор верим, что он хороший футболист. Я сам это видел по тем трем тренировкам, которые он провел. Во-вторых, это медийная личность, он как рыба в воде. Он стал нашим фронтменом, нашел свою нишу и отработал потраченные на него деньги.

Почему мы сохранили Газдана после его травмы? Это репутация «СиндЕката» и президента клуба, что мы не можем бросить человека в такой момент. Сейчас понятно, что мы говорим о понижении в зарплате, но мы хотим дать ему реабилитацию, чтобы он смог восстановиться. Мы до сих пор рассчитываем на Газдана, как на игрока», – сказал спортивный директор «СиндЕката».

В июле «СиндЕкат» заплатил 700 тыс. рублей за трансфер Газдана из 2Drots. В начале августа он получил травму во время тренировки – надрыв приводящей мышцы.