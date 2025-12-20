Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan принял военную присягу

Рэпер Macan принял военную присягу сегодня утром. Он получил должность разведчика 2-го взвода спецназа 2 группы в Центре специального назначения «Витязь» в отделении БПЛА.

В конце ноября музыкант прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения Росгвардии им. Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву.

Macan является президентом медиабаскетбольного клуба Sky Club, который выступает в Лига Ставок Media Basket .