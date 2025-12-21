«Амкал» не сыграет на турнире в Казахстане в марте
Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, почему «Амкал» не сможет принять участие в казахстанской Медиалиге в марте 2026 года.
– Почему не сможете сыграть на турнире в Казахстане в марте?
– Потому что должны начинаться сборы к старту Медиалиги. Ты просто не можешь разорваться. А использовать турнир под сборы достаточно сложно по нагрузке, по травмам.
Мы в прошлом году съездили. Пича получил травму в финале и не играл практически год, – рассказал президент «Амкала».
Ранее организатор казахстанской медиалиги Дидар Сыдыкбек сообщил, что турнир переносится на март.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Германа Эль Класико
