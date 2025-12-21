Lit Energy предложил 300 тыс. рублей за Сичкара из «Матч ТВ». Осенью он дважды был на просмотре в «Балтике»

Lit Energy готов выкупить форварда «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

Спортивный директор медиафутбольного клуба «Матч ТВ» Никита Саламатов рассказал об интересе Lit Energy к форварду Игорю Сичкару.

«Стоимость Игоря на данный момент – 1 млн рублей. Да, возможно, где‑то завышено, но мы готовы обсуждать.

«Литы» ответили, что это очень много и они не готовы платить такие суммы, потому что у них происходит небольшая смена вектора. Предложили 300 тысяч. Мы отказались.

Если бы личные финансовые условия устроили Игоря, мы были готовы опуститься и за 500 тысяч за трансфер. «Литы» отправились думать – окончательного ответа пока нет», – написал Саламатов.

Осенью «Балтика» дважды приглашала на просмотр 24-летнего Игоря Сичкара.

12 октября «Балтика» разгромила «Матч ТВ» в товарищеском матче (5:0), после чего и было принято решение пригласить Сичкара. Он пришел в «Матч ТВ» перед шестым сезоном WINLINE Медиалиги. В сезоне и Кубке Лиги провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей было присуждено техническое поражение за участие дисквалифицированного игрока.

Высший уровень, на котором играл Сичкар в профессиональном футболе, – «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Форвард провел за клуб 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.