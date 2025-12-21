0

Нечай: «Нравится, что в Кингс Лиге есть президентские пенальти. ##### выглядит, но все равно прикольно»

Нечай оценил некоторые правила в испанской Кингс Лиге.

«Думаю, у Прокопа получится в Кингс Лиге. Не зря Сибыч и Егоров писали, что уровень такой, что он может стать звездой. В первом матче не получалось – просто нервы.

Чем Кингс Лига круче Медиалиги? Президентами. Мне нравится, что есть президентские пенальти. Как правило, это очень ##### [плохо] выглядит, но все равно прикольно: важность присутствия президента [появляется]. У Прокопа матч был в 23:00, а до этого Ламин Ямаль бил пенальти», – сказал бывший игрок «Амкала».

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Федос
