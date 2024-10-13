«Бой Басты и Литвина – лучший из всех возможных сценарных шоуранов». Сульянов готов организовать поединок между рэпером и блогером

Анатолий Сульянов готов организовать бойцовский поединок для Басты и Литвина.

«Бой Басты и Литвина – это лучший из всех возможных сценарных шоуранов в новейшей истории. За плагиат концепции, конечно же, предъявим руководителю МФЛ Николаю Осипову, но в целом – свежо. Медиафутболу этого не хватало.

А, и да, оффер отправим сегодня, обоим. Если что, за Василия Михайловича, в принципе, может выйти и фанат, который получил от Литвина – все-таки возраст. Но уверен, что В. М. появится в его углу в качестве секунданта. Так что, фанат, отзовись – Hardcore уже ищет тебя. Такие истории надо закрывать в октагоне, а не на трибунах», – заявил руководитель Hardcore .

Во время матча команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА скандировала: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

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